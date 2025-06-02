Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей летом
Косметолог Гонт: летом нужно отдавать предпочтение правильному очищению кожи
Настал летний, жаркий, знойный период, когда солнце приносит не только радость, но и определенные вызовы для человеческого организма, особенно — для кожи. Забота о внешности в это время особенно актуальна.
Врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт в беседе с «Радио 1» заявила, что летом стоит менять программу ухода за кожей и отдавать предпочтение правильному очищению, потому что, когда жарко, сосуды раскрыты, сальные железы работают активно, на них осаждается пыль и грязь.
«Обязательно 2 раза в день нужно очищать лицо пенкой, умываться, обрабатывать лицо лосьонным тоником, который подбирается в зависимости от типа кожи. Также обязательно увлажнение», — сказала эксперт.
По ее словам, следует пользоваться солнцезащитными кремами, чтобы не получить эффект старения, потому что солнечная радиация — один из главных факторов коллагена и старения нашей кожи.
«Тем, у кого много родинок, ни в коем случае нельзя загорать. Либо использовать специальные наклейки на родинки. Обязательно стоит обращаться внимание на это. Людям, склонным к пигментации, тоже обязательно нужно защищаться от солнца. Мы должны убрать все ретинолы на летний период, либо оставить по совету врачей», — подчеркнула косметолог.