Косметолог рассказала, как восстановить кожу лица после резкого похудения

29 мая 2025, 14:37

Косметолог Анчикова: контурная пластика может восстановить лицо после похудения

Фото: iStock/Marina Demeshko

Кожу на лице после резкого похудения можно восстановить с помощью контурной пластики и качественного домашнего ухода. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова.







«Восстановить лицо после резкого похудения можно с помощью деликатной восполняющей контурной пластики с применением филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты или биостимулирующих гелей (например, на основе гидроксиапатита кальция, жидких бионитей или полимолочной кислоты)», — рассказала Анчикова в беседе с «Газетой.Ru».

«Причем любые физнагрузки, чтобы они имели положительный эффект, должны сопровождаться контролем питания. Объем активности и количество затраченных на нее калорий сами по себе не столь важны — важен баланс между потраченными и вновь поступившими калориями», — пояснил эксперт.