Косметолог рассказала, как восстановить кожу лица после резкого похудения
Косметолог Анчикова: контурная пластика может восстановить лицо после похудения
Кожу на лице после резкого похудения можно восстановить с помощью контурной пластики и качественного домашнего ухода. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова.
«Восстановить лицо после резкого похудения можно с помощью деликатной восполняющей контурной пластики с применением филлеров на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты или биостимулирующих гелей (например, на основе гидроксиапатита кальция, жидких бионитей или полимолочной кислоты)», — рассказала Анчикова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также посоветовала сделать векторное армирование в средней и нижней трети лица, чтобы вернуть треугольник молодости.
Врач добавила, что кожу на лице после резкой потери веса можно восстановить с помощью курса мезотерапии или инъекционной биоревитализации. Ещё можно сделать микроигольчатый RF-лифтинг, HIFU-лифтинг, а также нитевой лифтинг. По словам косметолога, инъекции и аппаратные методики совместно с хорошим домашним уходом дадут хороший эффект.
В свою очередь заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказал, что для поддержания хорошей физической формы всем людям необходимо двигаться.
«Причем любые физнагрузки, чтобы они имели положительный эффект, должны сопровождаться контролем питания. Объем активности и количество затраченных на нее калорий сами по себе не столь важны — важен баланс между потраченными и вновь поступившими калориями», — пояснил эксперт.
По словам Ачкасова, необходимо тратить больше калорий, чем потреблять. Он посоветовал заниматься скандинавской ходьбой или плаванием, активно работать на даче, подниматься домой по лестнице, а не на лифте или гулять по часу трижды в неделю.