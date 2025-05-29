Косметолог назвала продукты, которые могут остановить выпадение волос
С помощью некоторых продуктов можно укрепить волосы, улучшить их рост и остановить выпадение. Об этом рассказала косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.
По словам специалиста, для здоровья волос необходимы белок, железо, цинк, омега-3, витамины группы B, витамин D и антиоксиданты.
Чтобы волосы не выпадали, Рябинова посоветовала регулярно употреблять жирную рыбу, которая содержит много омеги-3, белка, витамина D и селен. Эти вещества способны уменьшить воспаление, укрепить волосяные луковицы и стимулировать рост новых волос.
Также, по словам косметолога, необходимо включить в свой рацион яйца, шпинат, орехи, авокадо, бобовые, морепродукты, ягоды, сладкий перец и мясо.
«Сбалансированный рацион играет огромную роль в здоровье волос. Однако если выпадение связано с гормональными нарушениями, стрессом или генетикой, одной диеты будет недостаточно. В таких случаях важно обратиться к трихологу и подобрать комплексное лечение», — пояснила Рябинова в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом она добавила, что навредить волосам способны сахар и быстрые углеводы, жирная и жареная пища, алкоголь и кофеин в избытке.
В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила в разговоре с «Москвой 24», что в день можно съедать не больше одной ложки майонеза.
«При его добавлении калорийность блюд становится выше, ведь он состоит из растительного масла, в котором большое содержание жиров. Из-за этого вес человека увеличивается, повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий и ухудшается работа желудочно-кишечного тракта», — отметила эксперт.
Она уточнила, что в сочетании с овощами майонез не так опасен, как, например, в сочетании с пельменями. Разаренова добавила, что в магазинах можно найти «легкий» майонез, однако им не стоит злоупотреблять из-за различных добавок и есть не более одной столовой ложки в день.