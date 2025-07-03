03 июля 2025, 12:41

Фермер Балаев: муцин от улитки разглаживает морщины и лечит акне

Фото: iStock/shellexx

В индустрии красоты для достижения результатов используются самые разнообразные средства. Но много лет одним из лидеров по уходу за кожей лица и тела являются процедуры с использованием слизи улиток.





Фермер, основатель «Союза улитководов» Сергей Балаев в беседе с «Радио 1» заявил, что при выборе средства с добавлением улитки нужно смотреть на производителя.





«От улиток можно получать муцин, но здесь важен вид улитки, потому что от виноградной, от ахатины никакой муцин для нашего лица не полезен. А если мы будем говорить про улитку «Мюллер», то это чудодейственное средство», — сказал он.

«Сложнейшие подростковые прыщи, которые не могут пройти годами, уходят в течение 5−7 дней. Муцин сильно влияет на ожоги, начиная с регенерации кожи. Но это не от каждой улитки — только от "Мюллера"», — объяснил Балаев.