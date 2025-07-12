Россиянам рассказали, как защитить ребенка от солнца
Дробышева: в жару ребенку необходим головное убор и средства с SPF
В летнюю жару ребенку необходимы головной убор, а также средства с защитой от солнечных лучей. Об этом рассказала главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог и косметолог Юлия Дробышева.
Летнее солнце обогащает организм витамином D, однако может быть коварным для детской кожи, отметила эксперт.
«Для начала стоит соблюдать самые простые правила. Одежда и головной убор — первый щит: выбирайте плотную светлую одежду с длинным рукавом, брюки и широкополую панаму. Даже в облачную погоду УФ-излучение продолжает воздействовать на нас», — предупредила Дробышева в беседе с «Известиями».
Она также добавила, что детей до шести месяцев стоит держать в тени, поскольку их кожа очень чувствительна к солнечным лучам и солнцезащитным средствам.
По словам биолога, использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF не ниже 30 обязательно даже в облачную погоду. Для детской кожи лучше выбирать средства с оксидом цинка или диоксидом титана. Кроме того, кремы должны быть гипоаллергенными и без отдушек.
В свою очередь юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24», что за прогулку детей у водоема без присмотра родителей могут привлечь к уголовной ответственности.
«Неважно, ушел ребенок без спроса или с согласия родителей: если он один находится у воды, то на взрослых может быть возложена ответственность. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов детей положен штраф – от 100 до 500 рублей», — уточнила Георгиева.
При этом она отметила, что штраф могут выписать только в том случае, если кто-то заявит в полицию.
Также родителям грозит уголовная ответственность, если с ребенком на водоеме что-то произойдет, заключила юрист.