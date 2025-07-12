Россиянам рассказали, как защитить ребенка от солнца

12 июля 2025, 16:44

Дробышева: в жару ребенку необходим головное убор и средства с SPF

Фото: iStock/poplasen

В летнюю жару ребенку необходимы головной убор, а также средства с защитой от солнечных лучей. Об этом рассказала главный технолог-разработчик бренда Krassa, молекулярный биолог и косметолог Юлия Дробышева.





Летнее солнце обогащает организм витамином D, однако может быть коварным для детской кожи, отметила эксперт.





«Для начала стоит соблюдать самые простые правила. Одежда и головной убор — первый щит: выбирайте плотную светлую одежду с длинным рукавом, брюки и широкополую панаму. Даже в облачную погоду УФ-излучение продолжает воздействовать на нас», — предупредила Дробышева в беседе с «Известиями».

«Неважно, ушел ребенок без спроса или с согласия родителей: если он один находится у воды, то на взрослых может быть возложена ответственность. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и законных интересов детей положен штраф – от 100 до 500 рублей», — уточнила Георгиева.