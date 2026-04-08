«Космическая еда для ума»: Парки Подмосковья приглашают на фестиваль чудес и карнавал инопланетян

08 апреля 2026, 10:17

Фото: istockphoto/Alones Creative

В парках Московской области стартовала «Космическая неделя» с мастер-классами по рисованию на наждачной бумаге, пикниками с викторинами и бесплатными лекциями «Шаг в космос». Кульминацией станет общеобластной «Фестиваль космических чудес» 11 апреля, где гостей ждут костюмированные шествия, документальный фильм о Гагарине и даже карнавал-флешмоб.





Начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка Анастасия Маркина в беседе с «Радио 1» подтвердила, что ко Дню космонавтики они подготовили не просто отдельные мероприятия, а целую тематическую неделю, которая завершится масштабным «Фестивалем космических чудес».





«Это уже традиционная история. Парки стали точками притяжения за счёт того, что мероприятия проходят на свежем воздухе. Они адаптированы под все возраста: дети, взрослые, люди пожилого возраста. И самый важный момент — мероприятие доступно абсолютно каждому. Свободный вход, можно выбрать любой парк, любое время», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Мособлпарка.

«Все желающие смогут создать свои космические костюмы, одеться в инопланетян, космонавтов, вымышленных персонажей и принять участие в таком масштабном карнавале», — поделилась Анастасия Маркина.

«Кинопоказы рассчитаны на семейную аудиторию. Взрослым полезно что-то вспомнить, освежить память, а детям — через фильм прикоснуться к космосу, узнать про важную знаменательную дату — 12 апреля. Это самая важная история, которую парк транслирует: семейные ценности», — подчеркнула собеседница.

«Вход на мероприятия совершенно свободный, регистрироваться нигде не нужно. Программу по каждому парку лучше смотреть в социальных сетях самих парков, в приложении "Моё Подмосковье" или на портале Министерства культуры», — резюмировала Анастасия Маркина.