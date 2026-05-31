Слухи о романе с Николь Сахтариди и нелюбовь к откровенному контенту: как MACAN совмещает срочную службу с творчеством?
В России много талантливых рэперов, но не всем удается достичь успеха. MACAN (Андрей Косолапов) завоевал огромную популярность среди молодежи. В материале «Радио 1» расскажем о том, как этот рэп-исполнитель начал свою карьеру, о его детстве, личной жизни и самых популярных хитах.
Детство MACANБудущий артист родился в столице в благополучной семье. Его отец сначала занимался бизнесом, а затем увлекся режиссурой, снимая фильмы для благотворительных фондов.
Родители старались обеспечить своих детей всем необходимым — у Косолапова есть три младшие сестры. По его воспоминаниям, на день рождения он всегда получал замечательные подарки, в том числе двухместную игрушечную машинку.
Прежде чем рэпер Macan выпустил свой сингл «Май», он посещал музыкальную школу, но занятия казались ему скучными. Гораздо больше его увлекали занятия в спортивной секции самбо, которые помогали ему выпустить накопившуюся энергию и научили дисциплине и умению постоять за себя.
Фото: iStock/Venerala
Подросток с удовольствием слушал треки Snoop Dogg и Eminem, а позже заинтересовался творчеством Басты и Шокка. Музыка стала его главной страстью, и уже в одиннадцать лет Macan начал писать свои первые тексты песен в стиле классического пацанского рэпа. Однако к тому времени он стал менее примерным учеником: начал пропускать занятия и хулиганить, а в девятом классе оказался в полиции после драки с одноклассником.
Родители не одобряли увлечение сына и его поведение, надеясь, что он изменится и завершит обучение в вузе. В ответ на это Macan решил отложить музыку и поступил в РАНХиГС на юридический факультет, но с первых дней учебы понял, что не видит себя в этой профессии. Поступление стало лишь способом прекратить конфликты в семье.
Начало карьеры рэпера MACANПервые композиции артист выпустил в социальных сетях под псевдонимом Young Chaser в 2018 году. Синглы «Parliament» и «На парусах» не принесли ему особого успеха, но это не остановило молодого таланта.
В следующем году Macan выпустил треки «На меня» и «М16», а также представил свой дебютный альбом «1000 км до мечты». Его песни, наполненные трогательной лирикой и переживаниями из-за разбитого сердца, нашли отклик у молодежи и стали популярными.
Фото: iStock/bernardbodo
Критики отмечают, что творчество молодого исполнителя характеризуется хорошо структурированными и понятными композициями, припевы которых легко запоминаются.
Макан создал свой узнаваемый стиль, сочетающий мелодичные вступления с быстрым ритмичным флоу в начале. Он обращается к слушателям напрямую, привлекая их своей искренностью, простотой языка и отсутствием попыток навязать свое мнение.
Главные хиты MACANОдна из самых популярных песен MACAN – «Самый пьяный округ в мире», которая стала настоящим хитом. Эта композиция завоевала сердца слушателей благодаря своей запоминающейся мелодии и трогательной лирике.
Кроме того, большой популярностью пользуется трек Macan, выпущенный совместно с исполнителем A.V.G под названием «Привыкаю», а также треки «asphalt 8» и «Как je».
Личная жизнь MACANАртист предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но известно, что его первой музой была Даяна Погосова. После расставания в 2019 году они остались друзьями.
В 2020 году MACAN заявил, что его сердце свободно и он мечтает о семье. Зимой 2023 года появились слухи о его романе с Николь Сахтариди, но официального подтверждения не было. Ему также приписывали отношения с Валей Карнавал.
В интервью в 2024 году рэпер высказал требования к своей избраннице, осудив девушек за откровенные фото. Это вызвало критику со стороны поклонников, которые указали на противоречия между его словами и поведением Николь. В ответ MACAN объяснил, что говорил только за себя и не одобряет подобный контент.
Сегодня сердце рэпера занято — он встречается с моделью Марией Мотиной. На службе он находит очень романтичные способы напоминать о себе: в феврале он записал для нее видео прямо во время прыжка с парашютом. Когда он кричит в камеру «Как дела, жизнь моя?», это выглядит одновременно и экстремально, и трогательно.
MACAN сейчасРэпер MACAN сейчас находится на срочной службе в элитном подразделении Росгвардии — это главное, что определяет его жизнь с ноября 2025 года. Несмотря на статус срочника, жизнь MACAN не ограничивается казармой и плацем. Он продолжает заниматься музыкой, причем на довольно высоком уровне. Совсем недавно, в конце марта 2026 года, он выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Концерт был приурочен к 10-летию Росгвардии, и Андрей спел песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» в сопровождении оркестра и детского хора.
Это далеко не единственное выступление. Перед 8 Марта он уже поздравлял женщин-военнослужащих, выходя на сцену в военной форме и срывая аплодисменты. Судя по всему, командование активно использует его популярность для патриотических мероприятий.
Самая громкая новость о быте MACAN в армии — это его финансовый вклад в благоустройство части. В апреле 2026 года стало известно, что он потратил более 3 миллионов рублей на ремонт в Центре спецназначения «Витязь» в Балашихе. По данным СМИ, рэпер отремонтировал старые казармы, обновил баню и, что называется, с размахом оборудовал полноценную финскую сауну с комнатой отдыха в стиле лофт. Рядом с парой теперь можно комфортно отдыхать. Такой подарок сослуживцам он сделал ко Дню Росгвардии.