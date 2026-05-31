Правила оплаты парковки в России станут мягче
Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который позволяет водителям оплачивать парковку в течение суток без наложения штрафов. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
По его словам в беседе с URA.RU, инициатива ведомства защитит автомобилистов от ряда бытовых проблем, возникающих при оплате парковки: разряженного телефона, отсутствия интернета или временного отключения мобильной связи (например, по требованию ФСБ для обеспечения безопасности). Эксперт отметил, что сам оказывался в подобной ситуации.
Славнов подчеркнул: если водитель не уклоняется от оплаты, возможность внести её в течение суток выглядит разумной и усиливает права автомобилистов. Как следует из материалов на сайте Минтранса, новый порядок будет действовать на платных парковках, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля. Это, по мнению министерства, снизит административную нагрузку и сделает процесс оплаты более гибким.
