«Сопоставимо с объёмом небольшого романа»: почему люди стали меньше говорить в повседневной жизни?
Исследователи отмечают устойчивую тенденцию к снижению количества слов, произносимых людьми в повседневной жизни. По их данным, с каждым новым годом средний объём устной речи сокращается примерно на 120 тысяч слов в год.
Среднее количество произнесённых слов в день снизилось примерно на 28% — с 16,6 тысячи до 11,9 тысячи слов. Такой объём речи сопоставим по объёму с небольшим романом, пишет издание «Inc.».
Учёные пока не пришли к однозначному объяснению этого явления. Среди основных гипотез — изменение образа жизни и коммуникации в цифровую эпоху.
По мнению исследователей, на снижение речевой активности могли повлиять смартфоны, мессенджеры и развитие удалённой работы, где живое общение всё чаще заменяется перепиской, реакциями, эмодзи и стикерами.
Специалисты подчеркивают, что пока речь идёт о тенденции, требующей дальнейшего изучения, и не исключают, что изменения в коммуникации могут отражать более широкий сдвиг в способах социального взаимодействия.
