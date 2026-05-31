«Нужно быть спокойными»: в Госдуме объяснили, почему можно не бояться клещей
Депутат ГД Леонов: случаи заражения опасными болезнями от клещей редки
Бояться клещей не стоит, поскольку существующие средства профилактики и защиты достаточно эффективны, а случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом фиксируются относительно редко. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По словам депутата, не каждый клещ является переносчиком опасных инфекций, поэтому излишняя тревожность в этом вопросе не оправдана.
«Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными», — отметил он.
При этом Леонов подчеркнул, что в зонах риска необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать закрытую одежду, репелленты, а также регулярно осматривать себя и спутников после прогулок. В случае укуса он рекомендовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Депутат также напомнил, что дачные участки рядом с лесом можно обрабатывать специальными средствами, которые помогают снизить риск появления клещей. По его словам, такие препараты доступны в продаже и демонстрируют высокую эффективность.
Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что клещи чаще всего присасываются к участкам тела с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением — в области шеи, подмышек, груди и паха.