«Нужно быть спокойными»: в Госдуме объяснили, почему можно не бояться клещей

31 мая 2026, 15:53

Депутат ГД Леонов: случаи заражения опасными болезнями от клещей редки

Фото: iStock/nechaev-kon

Бояться клещей не стоит, поскольку существующие средства профилактики и защиты достаточно эффективны, а случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом фиксируются относительно редко. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





По словам депутата, не каждый клещ является переносчиком опасных инфекций, поэтому излишняя тревожность в этом вопросе не оправдана.





«Не каждый клещ переносит энцефалит, не каждый клещ переносит боррелиоз, поэтому в этом отношении нужно быть спокойными», — отметил он.