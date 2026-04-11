Космос как состояние души: в Химках открылась выставка к 65-летию первого полёта человека
10 апреля в арт-галерее «Мост» в Химках стартовала выставка «Космос 2026». Экспозиция приурочена сразу к трём юбилейным датам: 65-летию полёта Гагарина, 70-летию запуска первого искусственного спутника и 65-летию Роскосмоса. Вместо привычных чертежей ракет и схем орбитальных станций зрителей ждёт разговор о вдохновении, духовной связи человека со Вселенной и о том, как наскальные рисунки звёзд привели к современному видеоарту.
В арт-галерее «Мост» в Химках собрано более 30 работ художников из Москвы, Великого Новгорода, Ярославля и Республики Башкортостан. Однако главная неожиданность выставки — не география участников, а её философский посыл.
Куратор Александр Перфилов в беседе с «Радио 1» объяснил, что космос здесь — это не только технологии, но и «состояние души».
«Экспозиция формировалась из моей личной коллекции, и в этом году мы сделали больший акцент на философско-духовную составляющую. Всё начинается с вдохновения. Первая живопись — это наскальные рисунки: люди смотрели на звёзды и запечатлевали эти моменты», — рассказал он.
Куратор подчёркнул глубокие корни отечественного космизма: философию Фёдорова и Циолковского, а изобразительная традиция, по его словам, закреплена за Рерихом. При этом современные художники не боятся экспериментировать с материалами.
«Многие художники экспериментируют. В работах встречается всё: от гипса до компакт-дисков, вписанных в полотна, и потали. Для космоса нет никаких ограничений», — отметил эксперт.
Особое место в экспозиции занимает видеоарт, но не как замена живописи, а как её продолжение. Фильм будут показывать в День космонавтики, разбирая «две составляющие: духовную и мироздание в целом».