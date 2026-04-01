«Космос как терапия»: Стало известно, почему звезды манят нас даже во взрослом возрасте

01 апреля 2026, 15:45

Инженер Прудник: космос — это про загадку и фантастику

Любовь к космосу в России выходит далеко за рамки профессиональной деятельности. Накануне 65-летия полета Юрия Гагарина эксперты рассуждают о феномене всенародного интереса к звездам, который, в отличие от увлечения динозаврами, не угасает с годами, а приобретает философский и даже терапевтический смысл. Почему человечество, кажется, никогда не исчерпает интерес к космосу?





Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник в беседе с «Радио 1» заявил, что страсть к познанию исследованию порождает общий интерес к космонавтике.





«Мы издавна смотрим в небо и на звезды. Это страсть к новому, к изучению того, что вокруг нас, порождает всеобщий неисчерпаемый интерес к космической науке», — сказал он.

«Иногда в городской суете приятно выехать за город, посмотреть на звезды и подумать о более высокой материи, чтобы свои личные проблемы немного отпустить. Во Вселенной такие процессы происходят, что наши проблемы малы по сравнению с этим, ничтожно малы», — отметил Прудник.

«Космос более фантастичный. Это то, до чего сейчас не каждый может дотронуться, и эта эксклюзивность придает романтизма истории», — резюмировал инженер.