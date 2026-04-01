«Космос как терапия»: Стало известно, почему звезды манят нас даже во взрослом возрасте
Инженер Прудник: космос — это про загадку и фантастику
Любовь к космосу в России выходит далеко за рамки профессиональной деятельности. Накануне 65-летия полета Юрия Гагарина эксперты рассуждают о феномене всенародного интереса к звездам, который, в отличие от увлечения динозаврами, не угасает с годами, а приобретает философский и даже терапевтический смысл. Почему человечество, кажется, никогда не исчерпает интерес к космосу?
Аэрокосмический инженер, популяризатор космонавтики, автор просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник в беседе с «Радио 1» заявил, что страсть к познанию исследованию порождает общий интерес к космонавтике.
«Мы издавна смотрим в небо и на звезды. Это страсть к новому, к изучению того, что вокруг нас, порождает всеобщий неисчерпаемый интерес к космической науке», — сказал он.
По словам эксперта, в ритме современного мегаполиса возможность посмотреть на звезды позволяет человеку взглянуть на собственные проблемы под иным углом.
«Иногда в городской суете приятно выехать за город, посмотреть на звезды и подумать о более высокой материи, чтобы свои личные проблемы немного отпустить. Во Вселенной такие процессы происходят, что наши проблемы малы по сравнению с этим, ничтожно малы», — отметил Прудник.
Он отметил, что если интерес, например, к доисторическим историям с возрастом часто угасает, то тяга к звездам остается на всю жизнь, потому что космос — это не про прошлое, а про фантастичное будущее, что придает особый романтизм и загадочность.
«Космос более фантастичный. Это то, до чего сейчас не каждый может дотронуться, и эта эксклюзивность придает романтизма истории», — резюмировал инженер.