В России появится ежегодная неделя космоса: указ подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране ежегодной недели космоса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно решению главы государства, тематические мероприятия будут проходить каждый год с 6 по 12 апреля, начиная с 2026 года.
В указе подчёркивается, что инициатива направлена на популяризацию достижений российской космонавтики, а также на повышение престижа профессий, связанных с космической отраслью.
На фоне этого решения продолжается активная работа в сфере освоения космоса. Так, 28 декабря с космодрома Восточный была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту несколько десятков аппаратов. Основной нагрузкой стали два спутника стереоскопической съёмки Земли «Аист-2Т» №1 и №2.
Помимо них в космос отправились ещё около 50 спутников научного, технологического и образовательного назначения. В проекте приняли участие как российские организации, так и партнёры из дружественных стран, включая Иран, Белоруссию и Эквадор. Часть аппаратов была разработана в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.
Читайте также: