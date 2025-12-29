В России появится ежегодная неделя космоса: указ подписал Владимир Путин

29 декабря 2025, 20:41

Путин утвердил, что с 6 по 12 апреля ежегодно будет неделя космоса

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране ежегодной недели космоса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.