«Коварный поликистоз»: Врач объяснил, почему болезнь разрушает почки, пока человек чувствует себя здоровым

22 сентября 2026, 18:23

Врач Малхасян: поликистоз не дает о себе знать долгое время

Фото: iStock/Natali_Mis

Поликистоз почек часто называют коварным заболеванием: внешне человек может выглядеть абсолютно здоровым, но почки в это время неуклонно теряют функцию.





Врач, уролог-онколог Виген Малхасян в беседе с «Радио 1» объяснил, почему болезнь долго не даёт о себе знать и кто находится в группе риска.





«Заболевание коварно именно тем, что никак не даёт о себе знать, не кричит о себе. Пациенты не испытывают сильной боли или выраженного дискомфорта, но потихоньку с каждым месяцем, с каждым годом функция их почек падает. Кисты становятся больше, они замещают почечную ткань, почечную паренхиму. Заболевание неуклонно и неумолимо прогрессирует», — предупредил он.

«Мы удалили ему обе почки, каждая из которых весила 6 кг. Они были гигантские. То есть настолько выраженная трансформация происходит в человеческом организме. И необходимо это было сделать для того, чтобы пациент имел возможность получить донорскую почку, потому что её в буквальном смысле слова просто некуда было пересаживать. Симптомы появляются уже на поздней стадии. Заболевание начинает себя как-то проявлять только тогда, когда функция почки настолько критически снижена, что сопровождается такими общими явлениями. Сюда можно отнести все симптомы почечной недостаточности, у пациентов появляются отёки», — объяснил врач.