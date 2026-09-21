Врач назвала суточную норму воды
Врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская объяснила, что единой нормы потребления воды нет — объем зависит от массы тела и возраста человека, физической активности и погоды. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Приблизительной нормой для взрослых людей специалист назвала 30 миллилитров на каждый килограмм массы тела в день. Так, при весе 60 килограммов стоит выпивать около 1,8 литра, а при 70 килограммах — примерно 2,1 литра.
В зной, при тренировках или повышенной температуре тела потребность в жидкости растет.Врач отметила, что вода остается базовым напитком для ежедневного питья, так как не содержит сахара, кофеина и калорий. При этом в общий водный баланс входят также чай, кофе, супы и продукты с высоким содержанием жидкости.
Шаманская предупредила, что о нехватке жидкости могут сигнализировать редкие походы в туалет, потемневшая моча, сухость во рту, головные боли и трудности с концентрацией внимания.
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