Онколог ответил, что может скрывать обычный прыщ
Злокачественные новообразования кожи на начальных этапах выглядят как классический прыщ. Об этом предупредил врач-онколог Дмитрий Пензов.
По словам специалиста, одна из главных проблем заключается в том, что рак кожи может долгое время оставаться незамеченным, пишет RT. В частности, базальноклеточный рак (базалиома) нередко начинается с небольшого узелка светло-розового цвета.
Врач подчеркнул, что насторожить должно прежде всего «поведение» такого образования. Если узелок постепенно увеличивается, периодически кровит или покрывается корочкой, а затем появляется снова, необходимо обратиться к врачу. Особое внимание следует уделить новообразованиям на лице, ушах, носу, плечах и других участках, которые регулярно подвергаются воздействию ультрафиолета.
Пензов также напомнил о высоких рисках развития меланомы — самой агрессивной злокачественной опухоли кожи — при посещении соляриев. По его словам, вред от УФ-лучей в солярии в десятки раз выше, чем от активного солнца. Достаточно регулярно загорать по десять минут раз в неделю, чтобы попасть в группу повышенного риска онкозаболеваний кожи.
Эксперт рекомендовал обращать внимание на небольшие блестящие или плотные узелки, красноватые и шелушащиеся пятна, а также участки, напоминающие ранку или шрам, которые не исчезают. Такие проявления встречаются, в частности, при базальноклеточном и плоскоклеточном раке кожи.
При этом отсутствие болевых симптомов не гарантирует доброкачественность образования. Меланома, по словам онколога, может долго никак не проявлять себя, но без лечения опухоль начинает метастазировать и прорастать в окружающие ткани.
В связи с этим Пензов посоветовал следить не только за изменившимися родинками, но и за любыми новыми образованиями на коже. Главное правило — не ждать появления выраженных симптомов. Ранняя диагностика позволяет начать лечение, когда опухоль ещё имеет небольшие размеры и не успела распространиться.
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