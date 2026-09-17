Онколог ответил, что может скрывать обычный прыщ

17 сентября 2026, 13:27

Онколог Пензов: некоторые виды рака кожи могут выглядеть в начале как прыщ

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Злокачественные новообразования кожи на начальных этапах выглядят как классический прыщ. Об этом предупредил врач-онколог Дмитрий Пензов.