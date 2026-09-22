Врач рассказала, как магнитные бури влияют на самочувствие

22 сентября 2026, 15:49

Врач Константинова: магнитные бури могут ухудшать самочувствие

Фото: iStock/AntonioGuillem

Магнитные бури способны сопровождаться ухудшением самочувствия у части людей, но убедительных научных подтверждений их прямого воздействия на здоровье на сегодняшний день недостаточно. Об этом «Известиям» сообщила врач-терапевт «Инвитро» Марина Константинова.





Магнитная буря — это возмущение защитного поля Земли, спровоцированное мощными выбросами солнечной энергии. Потоки тепловой, световой и кинетической энергии врезаются в атмосферу планеты, вызывая колебания магнитного фона. «Достигая Земли, эти потоки врезаются в защитное магнитное поле планеты, вызывая его колебания. Именно это возмущение и принято называть магнитной бурей», — отметила Константинова.



Как рассказала врач, медицинская статистика в дни геомагнитной активности фиксирует рост числа жалоб на состояние сердечно-сосудистой системы. Некоторые люди ощущают головную боль, слабость, раздражительность или снижение работоспособности, хотя официального диагноза «метеочувствительность» не существует. Врач-терапевт Марина Константинова подчеркивает, что доказательная база по этой теме пока слабая и нуждается в глубоких научных исследованиях. В ряде случаев недомогание может объясняться психологическим механизмом — эффектом ноцебо. Это происходит, когда человек начинает чувствовать симптомы сразу после прочтения новостей о солнечной активности.



В периоды магнитных бурь врачи рекомендуют пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями проявлять осторожность. Стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок в пользу спокойных прогулок на свежем воздухе. Важно следить за качеством сна, поскольку полноценный отдых помогает организму справляться с внешними воздействиями.



Рацион питания в такие дни должен стать более легким за счет исключения жирных, острых и соленых блюд, а также алкоголя. Константинова советует добавить в меню больше овощей и фруктов и строго контролировать водный баланс.





«Тем, кто принимает плановые препараты, имеет смысл заблаговременно проверить домашнюю аптечку», — заключила врач.