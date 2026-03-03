«Коварное время года»: Автоэксперт рассказал, как выжить на дорогах в «ледяную кашу»

03 марта 2026, 11:31

Автоэксперт Подольский: в занос на дороге нельзя бездумно давить на тормоз

Фото: iStock/eric1513

Московская область встретила весну погодными «качелями»: днём столбики термометров поднимаются до +4°C, а ночью опускаются до -12°C. Минтранс региона уже призвал автомобилистов не торопиться с переходом на летнюю резину.





Автоэксперт и профессиональный гонщик Марк Подольский в беседе с «Радио 1» назвал нынешний сезон особенно опасным из-за обилия снега, который успел выпасть ранее.





«Март — очень коварное время года. Самые опасные часы — вечером и утром, когда похолодание создаёт на асфальте невидимую глазу ледяную корку. При этом нужно смотреть на дорогу шире, чем обычно, потому что беда может прийти оттуда, откуда её не ждёшь», — сказал он.

«Даже если вы достаточно опытный водитель, не помешает быть немного внимательнее. За последние несколько недель на дорогах Московской области приходилось встречаться с кошмарными авариями, когда опытные профессионалы, водители тягачей, просто теряли управление, вылетали на встречку, подминая автомобили, которые совершенно не готовы к тому многотонному обрушившемуся грузу. Главное правило здесь — не поддаваться панике и не давить тормоз в пол бездумно. Если видите, что вас понесло, старайтесь вырулить так, чтобы причинить минимальный ущерб. Если несёт на встречную — лучше улетайте в кювет, притираясь в снежный бруствер, гасите скорость. Не теряйте самообладание, даже если страшно», — рассказал Подольский.