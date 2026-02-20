Шиномонтаж в России подорожает на 10–15%
В 2026 году сезонные услуги шиномонтажа подорожают на 10–15% по сравнению с прошлой весной.
Об этом рассказали «Известиям» представители сервисных центров. Как сообщил директор по маркетингу компании Fit Service Олег Бачманов, в международной франчайзинговой сети автосервисов рост цен объясняют необходимостью удерживать уровень зарплат сотрудников и не снижать качество обслуживания.
По данным Fit Service, на подорожание влияет инфляция, кадровый дефицит, а также увеличение затрат на персонал и оборудование. Дополнительное давление, отмечают в компании, оказывают изменения в налоговой сфере и рост административной нагрузки.
«Эти затраты напрямую отражаются на стоимости работ. Кроме того, заметно подорожали коммунальные услуги и аренда», — прокомментировал Бачманов.
Руководитель сервиса Maktyre Тамара Семенченко поддержала эту оценку. По ее словам, компания намеревается поднять расценки в среднем на 15% из‑за увеличения стоимости расходных материалов, аренды и коммунальных услуг, которые подорожали с февраля. О предстоящем повышении цен сообщили и некоторые шиномонтажи в ТЦ «Москва‑Тянья».
На ценник влияет и сокращение числа шиномонтажных точек в крупных городах, добавил вице‑президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он отметил, что промзоны активно застраиваются жильем, из‑за чего, например, в Москве и других мегаполисах найти шиномонтаж становится все труднее. Пока предложение сокращается, рост цен продолжится, считает эксперт.
Как полагают участники рынка, частично ситуацию может изменить трансформация формата. Будет появляться больше небольших «гаражных» мастерских, где шиномонтаж и сопутствующие услуги окажутся дешевле, чем на крупных СТО, прогнозирует Шапарин.