20 февраля 2026, 11:58

«Известия»: Шиномонтаж в России подорожает на 10–15%

Фото: istockphoto/Oksana Dolgikh

В 2026 году сезонные услуги шиномонтажа подорожают на 10–15% по сравнению с прошлой весной.





Об этом рассказали «Известиям» представители сервисных центров. Как сообщил директор по маркетингу компании Fit Service Олег Бачманов, в международной франчайзинговой сети автосервисов рост цен объясняют необходимостью удерживать уровень зарплат сотрудников и не снижать качество обслуживания.



По данным Fit Service, на подорожание влияет инфляция, кадровый дефицит, а также увеличение затрат на персонал и оборудование. Дополнительное давление, отмечают в компании, оказывают изменения в налоговой сфере и рост административной нагрузки.





«Эти затраты напрямую отражаются на стоимости работ. Кроме того, заметно подорожали коммунальные услуги и аренда», — прокомментировал Бачманов.