Автоэксперт Попов поделился правилами вождения в предвесенний период

24 февраля 2026, 18:06

Фото: iStock/Михаил Руденко

Автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, как водителям избежать заносов и аварий в период межсезонья.





По его словам, в преддверии весны автомобилистам стоит возить с собой пластины противоскольжения — их подкладывают под колёса ведущей оси, чтобы избежать пробуксовки. Также эксперт рекомендует держать в машине лопату средних размеров, чтобы при необходимости откопать автомобиль.



Попов в беседе с «Татар-информ» отметил, что межсезонье особенно опасно из-за перепадов температуры. Днём покрытие подтаивает, а к ночи превращается в лёд.





«Переход из мягкого почти асфальтового покрытия в ледяное очень трудно поймать», — пояснил он.