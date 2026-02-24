Автоэксперт Попов поделился правилами вождения в предвесенний период
Автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, как водителям избежать заносов и аварий в период межсезонья.
По его словам, в преддверии весны автомобилистам стоит возить с собой пластины противоскольжения — их подкладывают под колёса ведущей оси, чтобы избежать пробуксовки. Также эксперт рекомендует держать в машине лопату средних размеров, чтобы при необходимости откопать автомобиль.
Попов в беседе с «Татар-информ» отметил, что межсезонье особенно опасно из-за перепадов температуры. Днём покрытие подтаивает, а к ночи превращается в лёд.
«Переход из мягкого почти асфальтового покрытия в ледяное очень трудно поймать», — пояснил он.Дополнительный риск создаёт низкое солнце в утренние и вечерние часы, которое слепит водителей. Эксперт призвал автомобилистов быть внимательнее и не рассчитывать на дневные ощущения от дороги: к вечеру покрытие может замёрзнуть и стать скользким. К тому же стоит позаботиться о наличии омывающей жидкости из-за слякоти.