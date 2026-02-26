«Отложенный эффект»: Стало известно, повысятся ли цены на такси после вступающих с 1 марта требований
Автоэксперт Зотов: с 1 марта цены на такси не повысятся
С 1 марта в России вступают в силу новые требования к автомобилям такси: к работе будут допускать только машины, набравшие необходимое число баллов локализации или произведенные по специальным контрактам. Приведут ли эти меры к дефициту транспортных средств и росту цен, и как сегодня обстоят дела с кадрами в отрасли?
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Радио 1» заявил, что в краткосрочной перспективе паниковать из-за повышения цен не стоит.
«Большинство автомобилей, которые работают сейчас в такси, получили разрешения, которые действуют несколько лет. Резкого сокращения предложения на рынке не произойдет, а значит, и цены останутся стабильными. Однако «отложенный эффект» возможен в перспективе двух-трех лет», — сказал эксперт.
По его словам, основная цель новых требований — развитие отечественного автопрома. Меры призваны стимулировать повышение локализации автомобилей и запуск новых производств внутри страны, в том числе и иностранными компаниями. Говоря о текущем состоянии дел в сфере такси, Илья Зотов отметил положительные сдвиги, связанные с недавними законодательными изменениями. По его оценке, после принятия закона о такси удалось добиться «значительного обеления отрасли».
«Многие самозанятые, которые раньше работали без правовых оснований, сейчас получили такой правовой статус. Легализация открывает для водителей доступ к мерам поддержки и, как следствие, может способствовать притоку новых кадров. Тем не менее, проблема дефицита водителей остается актуальной», — пояснил эксперт.