«Отложенный эффект»: Стало известно, повысятся ли цены на такси после вступающих с 1 марта требований

26 февраля 2026, 15:42

Автоэксперт Зотов: с 1 марта цены на такси не повысятся

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

С 1 марта в России вступают в силу новые требования к автомобилям такси: к работе будут допускать только машины, набравшие необходимое число баллов локализации или произведенные по специальным контрактам. Приведут ли эти меры к дефициту транспортных средств и росту цен, и как сегодня обстоят дела с кадрами в отрасли?





Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Радио 1» заявил, что в краткосрочной перспективе паниковать из-за повышения цен не стоит.





«Большинство автомобилей, которые работают сейчас в такси, получили разрешения, которые действуют несколько лет. Резкого сокращения предложения на рынке не произойдет, а значит, и цены останутся стабильными. Однако «отложенный эффект» возможен в перспективе двух-трех лет», — сказал эксперт.

«Многие самозанятые, которые раньше работали без правовых оснований, сейчас получили такой правовой статус. Легализация открывает для водителей доступ к мерам поддержки и, как следствие, может способствовать притоку новых кадров. Тем не менее, проблема дефицита водителей остается актуальной», — пояснил эксперт.