«Ковры на стену и старые абажуры»: Дизайнер объяснила, почему россияне все чаще выбирают «бабушкины интерьеры»

20 мая 2026, 11:44

Дизайнер Боровская: «бабушкин интерьер» в РФ обусловлен конкретным стилем

Фото: iStock/atlantic-kid

В России появилась мода на «бабушкины интерьеры». Всё чаще россияне обставляют свои квартиры элементами советского декора, например, вешают ковры на стену и покупают старые абажуры. Винтажные вещи в таких случаях выглядят как арт-объекты.





Дизайнер интерьера, архитектор, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская в беседе с «Радио 1» заявила, что такая тенденция связана со стилем mid-century, который до сих пор остаётся популярным.





«У нас в офисе стоят старые кресла от моей бабушки, мы их обновили, перетянули новой тканью, дали им новую жизнь, скажем так. Это интересно, потому что он попадает в новый современный интерьер, абсолютно не связанный с той эпохой. То есть приобретает новую жизнь, новую стилистику», — сказала она.

«Есть ощущение того, что мы хотим, может быть, вернуть что-то теплое и нежное, детское от бабушек. Но этот стиль считается модным сейчас во всём мире», — отметила Боровская.