В Москве задержали дизайнера авиаинтерьеров

РИА Новости: дизайнера арестовали в Москве за финансирование терроризма
В Москве арестовали дизайнера интерьеров для гражданской и специальной авиации Светлану Власову. Следствие считает, что она перевела деньги террористической организации через электронный кошелек. Об этом пишет РИА Новости.



По версии силовиков, речь идет о структуре с Украины. Во время допроса женщина признала факт отправки средств. Ей вменяют статью о финансировании терроризма. Наказание по ней предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Защита просила смягчить меру пресечения, но суд отказал. Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Росфинмониторинг проведет усиленную проверку финансовых операций.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

