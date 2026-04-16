В Москве задержали дизайнера авиаинтерьеров
В Москве арестовали дизайнера интерьеров для гражданской и специальной авиации Светлану Власову. Следствие считает, что она перевела деньги террористической организации через электронный кошелек. Об этом пишет РИА Новости.
По версии силовиков, речь идет о структуре с Украины. Во время допроса женщина признала факт отправки средств. Ей вменяют статью о финансировании терроризма. Наказание по ней предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Защита просила смягчить меру пресечения, но суд отказал. Следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Росфинмониторинг проведет усиленную проверку финансовых операций.
