«Кожа как зеркало души»: Психолог рассказала, как стресс вызывает аллергию у детей
Психолог Григорьянц: кожные заболевания у детей появляются из-за стресса
Современная медицина всё чаще доказывает, что причина частых болезней ребенка может крыться не в ослабленном иммунитете или цветении амброзии, а в атмосфере внутри семьи. Почему малыши «плачут» кожей, как развод родителей влияет на дыхание, и зачем психологу знать о запорах пациента?
Медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц в беседе с «Радио 1» заявила, что кожа и дыхание ребенка являются своеобразными «воротами», через которые выходит наружу внутреннее напряжение, с которым малыш не может справиться самостоятельно.
По словам эксперта, наиболее остро на эмоциональное неблагополучие реагируют самые маленькие пациенты, которые еще не умеют говорить.
«Почему мы говорим, что малыши, которые ещё не умеют разговаривать, страдают кожными заболеваниями, например, крапивницей? Потому что они ещё не могут выразить то, что они чувствуют. Они выражают себя через кожу. Кожа — это зеркало, которое показывает неблагополучие», — объяснила она.
По словам врача, в зоне риска находятся не только младенцы. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для детей всех возрастов. Закрытые в четырех стенах, лишенные общения со сверстниками и предоставленные сами себе (пока родители работали за компьютерами), многие дети отреагировали на изоляцию обострением аллергий и астматических проявлений.
Однако самый мощный триггер, по наблюдениям психолога, — семейные драмы. В качестве яркого примера специалист привела случай из практики, когда мать привела ребенка на прием по поводу задержки речи, но истинная проблема крылась гораздо глубже.