«Кожа как зеркало души»: Психолог рассказала, как стресс вызывает аллергию у детей

02 марта 2026, 18:53

Психолог Григорьянц: кожные заболевания у детей появляются из-за стресса

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Современная медицина всё чаще доказывает, что причина частых болезней ребенка может крыться не в ослабленном иммунитете или цветении амброзии, а в атмосфере внутри семьи. Почему малыши «плачут» кожей, как развод родителей влияет на дыхание, и зачем психологу знать о запорах пациента?





Медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц в беседе с «Радио 1» заявила, что кожа и дыхание ребенка являются своеобразными «воротами», через которые выходит наружу внутреннее напряжение, с которым малыш не может справиться самостоятельно.



По словам эксперта, наиболее остро на эмоциональное неблагополучие реагируют самые маленькие пациенты, которые еще не умеют говорить.





«Почему мы говорим, что малыши, которые ещё не умеют разговаривать, страдают кожными заболеваниями, например, крапивницей? Потому что они ещё не могут выразить то, что они чувствуют. Они выражают себя через кожу. Кожа — это зеркало, которое показывает неблагополучие», — объяснила она.