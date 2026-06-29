«Крайние меры»: Россиянам рассказали, как быть, если заметили ребенка в машине на жаре

29 июня 2026, 11:51

Юрист Чернышук: если заметили ребенка в машине на жаре, можно разбить стекло

Фото: iStock/romrodinka

Трагедия в Кузбассе, где семилетний мальчик получил тепловой удар и впал в кому после того, как мать оставила его одного в автомобиле почти на три часа, вновь подняла вопрос об ответственности родителей. Летом, когда печет солнце, оставлять детей в машине категорически не рекомендуется.





Директор коллегии юристов «Право на здоровье», врач-юрист Николай Чернышук в беседе с «Радио 1» дал четкий алгоритм действий для тех, кто заметил ребенка в запертой машине в жару.





«В первую очередь нужно зафиксировать на видео. Громко спросить владельца автомобиля, постучать в окно. Если окна тонированы — попробовать включить сигнализацию, слегка толкнув машину. Но если вы видите очевидные признаки, что ребенок без сознания, вы имеете право применить крайние меры — вплоть до разрушения стекла», — сказал он.

«Вы достанете ребенка, вызовете полицию, и нерадивому родителю как минимум выпишут штраф. Если с ребенком действительно что-то происходило — возможна уголовная ответственность», — отметил Чернышук.

«Дети — это те люди, о которых мы должны заботиться. Без нашего внимания и участия они просто не выживут в этом мире. Наша задача — научить их справляться со сложностями, а не создавать их дополнительно. Лучше возьмите ребенка с собой, даже если вам кажется, что вы вышли всего на минуту», — порекомендовал юрист.