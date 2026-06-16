«Ради прикола»: кто может стать адвокатом Дианы Шурыгиной

16 июня 2026, 17:17

Адвокатом Шурыгиной обвиненный ею в изнасиловании Сергей Семенов

Фото: istockphoto/AMilkin

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов высказался о возбужденном против блогерши уголовном деле о распространении порнографических материалов. Об этом стало известно 16 июня.





В интервью изданию «Абзац» он заявил, что готов оказать содействие Шурыгиной за вознаграждение в размере миллиона рублей. По словам Семенова, он решил сделать это заявление, вспомнив инцидент, произошедший на этапе расследования его собственного уголовного дела. Мужчина утверждает, что отец Дианы Шурыгиной приезжал к его семье и предлагал урегулировать вопрос за указанную сумму.





«Поэтому ради прикола можно сделать отсылку: ребята, я помогу за миллион рублей. Я как бы за ней не следил, честно сказать, и мне даже добавить было нечего. Но, видя ее образ жизни, наверное, такого исхода стоило ожидать», — приводит СМИ слова Семенова.