Юрист Соловьев прокомментировал идею снижения возраста уголовной ответственности в РФ

26 июня 2026, 17:21

Юрист Соловьев: с подростками необходимо проводить разъяснительные работы

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев с осторожностью отнесся к инициативе о снижении в России возраста уголовной ответственности подростков до 12 лет.





Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет, пишут argumenti.ru. Он считает, что нынешний порог в 14-16 лет уже устарел и перестал быть сдерживающим фактором.





«В 2025 году подростки совершили больше 12,6 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, это почти на четверть больше, чем раньше. Особый страх вызывает рост террористических преступлений среди несовершеннолетних: их количество подскочило в три раза», — приводит издание слова Бастрыкина.

«Сегодня подростки становятся объектами вербовки, растет уличная преступность, сбиваются в банды. Этот вопрос надо решать не только снижением возраста привлечения к уголовной ответственности, но и усилением разъяснительной работы, чтобы дети не становились объектами вербовки и не вовлекались в преступную деятельность», — считает Соловьев.