Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию

27 июня 2026, 09:12

Юрист Браун: при увольнении по собственному желанию положена компенсация отпуска

Фото: iStock/pcess609

При увольнении по собственному желанию работник имеет право на получение оплаты за фактически отработанные дни, а также компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.