Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию
При увольнении по собственному желанию работник имеет право на получение оплаты за фактически отработанные дни, а также компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск. Об этом рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, согласно статье 140 Трудового кодекса РФ, при увольнении работодатель обязан выплатить работнику полный расчет в день расторжения трудового договора. Это включает оплату за фактически отработанные дни, премии, надбавки и доплаты, а также компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск — как основной, так и дополнительный. Эти выплаты полагаются работнику при увольнении по собственному желанию, пояснила Браун. Также она уточнила, что такие же выплаты предусмотрены при увольнении по сокращению и по соглашению сторон.
Юрист отметила, что при увольнении по соглашению сторон (согласно пункту 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса), выплата выходного пособия не является обязательной. Однако она может быть предусмотрена по договоренности между работником и работодателем и должна быть указана в соглашении о расторжении трудового договора. Размер этой компенсации не ограничен, за исключением отдельных категорий работников, таких как руководители и главные бухгалтеры государственных учреждений. Кроме того, при увольнении по соглашению сторон работник может быть уволен в любой срок без двухнедельной отработки, добавила Браун.
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