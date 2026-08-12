12 августа 2026, 14:04

Фото: iStock/unclepodger

Известковый налет на смесителе, лейке душа и стенках кабины появляется из-за жесткой воды. После высыхания капли оставляют минеральные отложения. Они делают хром тусклым, закрывают стекло мутной пленкой и постепенно забивают отверстия в душе. Справиться с проблемой помогут домашние средства и бытовая химия, если выбрать состав под конкретную поверхность. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему появляется известковый налет Чем отмыть кран от известкового налета Как очистить лейку душа и отверстия от отложений Как отмыть стекло душевой кабины без разводов Как убрать плотную пленку с поддона и плитки Какие средства нельзя смешивать Когда уксус и лимонная кислота не подходят Как поддерживать чистоту крана и душевой кабины Что делать со старыми и очень плотными отложениями

Почему появляется известковый налет

Чем отмыть кран от известкового налета

Фото: iStock/Andrey Znamenskyi

Как очистить лейку душа и отверстия от отложений

Как отмыть стекло душевой кабины без разводов

Фото: iStock/curraheeshutter

Как убрать плотную пленку с поддона и плитки

Какие средства нельзя смешивать

Когда уксус и лимонная кислота не подходят

Фото: iStock/VladK213

Как поддерживать чистоту крана и душевой кабины

Что делать со старыми и очень плотными отложениями