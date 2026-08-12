Новорожденная дочь вывела отца из комы

12 августа 2026, 11:28

Британец вышел из комы, когда в палату внесли его новорожденную дочь

Фото: iStock/mmpile

Житель Великобритании по имени Сэм Кинг пережил остановку сердца и вышел из искусственной комы после встречи с новорожденной дочерью. Своей историей семья поделилась программе This Morning.