Новорожденная дочь вывела отца из комы
Житель Великобритании по имени Сэм Кинг пережил остановку сердца и вышел из искусственной комы после встречи с новорожденной дочерью. Своей историей семья поделилась программе This Morning.
В апреле супруги отмечали последний рабочий день жены перед декретом. Ночью женщина услышала хрип мужа и увидела, что его глаза закатились. Она немедленно вызвала скорую и по указанию диспетчера 15 минут делала мужу массаж сердца, несмотря на большой срок беременности. Прибывшие на место врачи боролись за его жизнь еще два часа, после чего ввели его в искусственную кому.
Чтобы быть рядом с мужем, беременная женщина поселилась в гостинице возле больницы. Через три дня у нее начались схватки, и ее доставили в ту же клинику, где позже родилась дочь. Врачи тем временем начали снижать пациенту дозу седативных препаратов. Он лежал с открытыми глазами без движения, и было непонятно, активен ли его мозг. Однако, когда в палату внесли новорожденную девочку, на глазах мужчины выступили слезы — это была его первая осознанная реакция, после которой он начал восстанавливаться.
Из больницы Кинга выписали со сломанными от реанимации ребрами и имплантированным дефибриллятором. Сейчас он уже занимается спортом, но продолжает носить кардиомонитор, чтобы врачи установили точную причину остановки сердца.
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