Россиянам дали совет, как сэкономить миллион при покупке квартиры

12 августа 2026, 11:52

Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Риелтор Марк Гершкович рассказал, как покупатели могут сэкономить миллионы рублей при приобретении квартиры. Одним из ключевых способов он назвал умелый торг и привлечение строительного эксперта.





В беседе с «Абзацем» специалист заявил, что покупателям не стоит стесняться просить скидку. Гершкович объяснил, что продавец может устать от продажи или срочно искать деньги — эти факторы помогут покупателю, если тот назовёт свою цену.



Эксперт подчеркнул, что торговаться стоит от реальных рыночных цен, а не от суммы в объявлении. Кроме того, риелтор рекомендует просматривать плохо оформленные объявления.

«Внимательно отсматривайте такие некрасивые объявления, читайте описание, рассматривайте фотографии. Такая работа может привести к обнаружению скрытого алмаза на рынке недвижимости, который другие покупатели и даже риелторы просто пропускают», — сообщил специалист.