Переживший остановку сердца актер рассказал, что увидел в потустороннем мире
Житель Лондона рассказал, чтобы видел загробный мир во время остановки сердца. Об этом сообщает портал News18.
60-летний актер по имени Шива Гривал перенес сердечный приступ в присутствии своей жены Элисон, которая немедленно вызвала медиков. В больнице у него диагностировали полную закупорку артерии. Сердцебиение мужчины прекратилось на семь минут, после чего он провел месяц в коме.
По словам британца, в момент остановки сердца он ощущал себя отделенным от физического тела, словно плавал в воде. Затем мужчина оказался в космосе, где пролетал над Луной и видел метеориты. Позже некие высшие силы стали показывать ему различные жизни и предложили реинкарнацию, однако Гривал «ясно дал понять», что хочет вернуться в свой мир и продолжить жить.
После возвращения к реальности актер признался, что этот опыт заставил его осознать ценность жизни.
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