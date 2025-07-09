10 июля звезды советуют Овнам быть осторожнее с мечтами и не поддаваться иллюзиям. Тельцы могут восстановить доверие и решить финансовые вопросы, полагаясь на интуицию. Близнецы могут рассчитывать на поддержку союзников. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака —
в материале «Радио 1».
Овен (21 марта — 20 апреля)
Старайтесь не теряться в мечтах и смотрите на вещи объективно. Чем больше вы будете строить иллюзии, тем чаще будете надеяться на то, что невозможно. Это может привести к дополнительным проблемам. Будьте осторожны с похвалой от тех, кто слишком настойчиво вас восхваляет — это может ослабить вашу бдительность и вызвать конфликты.
Телец (21 апреля — 20 мая)
У вас есть возможность оставить в прошлом старые обиды и восстановить уважение и доверие. Это подходящее время для обсуждения важных финансовых вопросов и вопросов, связанных с имуществом. В делах можно положиться на свою интуицию. У вас появится шанс успешно завершить начатое.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
10 июля благоприятный день. Вы настроены решительно и точно знаете, чего хотите. У вас высокие шансы на успех, особенно с поддержкой надежных союзников, к которым можно обратиться за помощью в любой момент. Не забывайте, что не все принадлежит только вам. Вечером стоит прогуляться — это поможет вам расслабиться и успокоиться.
Рак (21 июня — 20 июля)
Вы отлично проведете время с друзьями и сможете завести знакомства с новыми людьми. У вас будет возможность обсудить различные темы, и, возможно, начнутся романтические отношения. Однако старайтесь не смешивать рабочие дела с личными — это может привести к неприятным ситуациям.
Лев (21 июля — 20 августа)
День окажется сложным. Множество дел не будет идти так, как вы планировали. Вам часто придется менять свои планы и адаптироваться к новым условиям, что может вызвать напряжение и испортить настроение. Вы можете раздражаться по мелочам, и возможны трудности в общении с противоположным полом.
Дева (21 августа — 20 сентября)
Для Дев 10 июля будет удачным. Обстоятельства складываются в вашу пользу, и вы легко достигнете своих целей. У вас появится возможность получить полезную информацию, которая пригодится в работе. Вы сможете принять правильные решения и наладить хорошие отношения с единомышленниками и деловыми партнерами.
Весы (21 сентября — 20 октября)
Реализовать задуманное будет сложно. На вашем пути возникнут преграды, и вам придется потратить время на решение чужих проблем. Возможно, вам придется помочь исправить ошибки других. Ожидайте неожиданных трудностей, и вам потребуется приложить много усилий и знаний, чтобы их преодолеть.
Скорпион (21 октября — 20 ноября)
Используемые вами проверенные методы не всегда дают желаемый результат, но вы не боитесь экспериментировать и искать свои собственные пути к цели. Часто смелые идеи оказываются наиболее успешными. Ваши достижения удивят окружающих, и у вас появится шанс завести очень полезное знакомство.
Стрелец (21 ноября — 20 декабря)
Если вы избежите нервозности, день пройдет удачно. Сохраняя спокойствие, сможете избежать конфликтов с окружающими. У вас появится возможность позаботиться о близких, и ваши действия вызовут интерес у многих. Не удивляйтесь, если вам придется отвечать на множество вопросов.
Козерог (21 декабря — 20 января)
Не рассчитывайте на легкие успехи и быстрые достижения. Утро принесет приятные моменты, но с течением времени позитивные тенденции начнут угасать. Если у вас есть важные дела, не откладывайте их на потом. Сегодня вы можете проявить эгоизм, хотя не хотите это признавать.
Водолей (21 января — 20 февраля)
Хороший день для общения с новыми людьми. Вы сможете произвести на них положительное впечатление без особых усилий — просто оставайтесь собой и ведите себя естественно. Также общение с давними знакомыми пройдет легко и непринужденно.
Рыбы (21 февраля — 20 марта)
Хотя возможны некоторые трудности, сегодня преобладают позитивные тенденции. У вас появятся новые интересные задачи, которые заставят вас задуматься. Вероятны встречи с необычными людьми, и ваше деловое чутье не подведет. У вас будет возможность заключить выгодные сделки.