Дачникам рассказали, как спасти урожай от града
Садовод Воронова: от града надо спасать растения с широкими листьями
Овощи с большими листьями сильнее всего повреждаются от града. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Она посоветовала заранее установить над грядками железные дуги, а рядом положить пленку, которую можно оперативно натянуть при любых изменениях погоды.
«Во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это однозначно огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны», — рассказала Воронова «Москве 24».
При этом она отметила, что морковь и лук от града не пострадают.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил, что 9 июля в столичном регионе может выпасть град.
«Сегодня в Москве будет до +31…+33 °С. Местами пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. И не исключено, что где-то в столичном регионе может выпасть град», — рассказал синоптик.
Он уточнил, что жаркая погода в Москве и Подмосковье сохранится до начала следующей недели. Воздух в эти дни может прогреться до +36 °С.