Дачникам рассказали, как спасти урожай от града

09 июля 2025, 18:01

Садовод Воронова: от града надо спасать растения с широкими листьями

Фото: iStock/Hydromet

Овощи с большими листьями сильнее всего повреждаются от града. Об этом предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она посоветовала заранее установить над грядками железные дуги, а рядом положить пленку, которую можно оперативно натянуть при любых изменениях погоды.





«Во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это однозначно огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны», — рассказала Воронова «Москве 24».

«Сегодня в Москве будет до +31…+33 °С. Местами пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. И не исключено, что где-то в столичном регионе может выпасть град», — рассказал синоптик.