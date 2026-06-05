«Красная лампочка»: Россиянам назвали главную опасность при устройстве на работу без опыта

05 июня 2026, 17:41

Директор Скородумова: «красная лампочка» — отсутствие трудового договора

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Лето — время, когда школьники и студенты впервые выходят на рынок труда. Одни хотят личных денег, другие — первого опыта в резюме. Но как не нарваться на недобросовестного работодателя, не потерять зарплату и не разочароваться в профессии навсегда?





Директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова в беседе с «Радио 1» развеяла главные мифы о трудоустройстве без опыта.



По словам эксперта, ключевая проблема современных соискателей‑подростков — отсутствие реальной профориентации и погоня за быстрым заработком. Многие соглашаются на сомнительные предложения, покупают аккаунты совершеннолетних или работают без договора, а потом остаются без денег.





«Самый надёжный способ защитить себя — заключать трудовой договор с 14 лет (с разрешения родителей). Любые варианты с договором гражданско‑правового характера или требованием открыть — "красная лампочка". Если работодатель не согласен на трудовой договор, значит, он не подходит», — подчеркнула эксперт.