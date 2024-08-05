Агент Ботев: Блэйз рассматривает трудоустройство в России

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Хоккейный агент Иван Ботев заявил, что экс-нападающий «Сент-Луиса» Самуэль Блэйз рассматривает возможность трудоустройства в России.
Агент отметил, что хоккеист мог бы быть одним из ведущих игроков КХЛ.
По его словам, спортсмен пока мало знает о России, однако интересуется ею и уже стремится к изучению наше страны.
До этого исследование издания «Петербургский дневник» и системы «Медиалогия» показало, что чаще всего цитировали СМИ во втором квартале этого года спортивных деятелей, в той или иной степени представляющих футбольный клуб «Зенит». Спортивный комментатор Алексей Меньшов прокомментировал такую ситуацию.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
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«Мы рассматриваем варианты трудоустройства в России. Обратились в несколько клубов лиги, но этот процесс требует определённого количества времени. Это парень, который один раз попав в НХЛ, больше оттуда не уезжал. У него были разные амплуа и роли в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», но в КХЛ он намерен показать себя во всей красе. Считаю, Сэми способен выйти на большие роли, проявить своё мастерство и быть заметным, одним из ведущих игроков КХЛ», —прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ботев.
По его словам, спортсмен пока мало знает о России, однако интересуется ею и уже стремится к изучению наше страны.
До этого исследование издания «Петербургский дневник» и системы «Медиалогия» показало, что чаще всего цитировали СМИ во втором квартале этого года спортивных деятелей, в той или иной степени представляющих футбольный клуб «Зенит». Спортивный комментатор Алексей Меньшов прокомментировал такую ситуацию.
«Это время футбола, поэтому в рейтинге нет ни фигуристов, ни фигуристок. В апреле и мае «Зенит» вёл борьбу за золотые медали, стремился продлить свою чемпионскую серию, повторить рекорд «Спартака». Впервые за несколько сезонов в российском футболе было высочайшее напряжение до последнего тура. Задачи удалось решить с огромным трудом, при помощи большой доли везения», – объяснил в беседе с «Петербургским дневником» Меньшов.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
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Мелисса Тимофеева