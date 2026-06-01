Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов. Такие данные РИА Новости привело на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Сейчас в список BBI входят 20 граждан России. На 1 июня их общее состояние достигло 320,8 миллиарда долларов. Индекс Bloomberg Billionaires Index учитывает стоимость акций компаний, где миллиардеры владеют долями. Для части компаний расчет идет по соотношению капитализации к EBITDA или по цене акции к прибыли на акцию.
Первое место в мировом рейтинге сохраняет владелец Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его состояние выросло на 116 миллиардов долларов и достигло 735 миллиардов.
На второй и третьей строчках находятся основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние Пейджа увеличилось на 52,9 миллиарда долларов, до 322 миллиардов. У Брина рост составил 49 миллиардов долларов, до 299 миллиардов. Четвертое место занял основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал с начала года прибавил 36 миллиардов долларов и достиг 289 миллиардов. Пятую строчку занимает сооснователь Oracle Ларри Эллисон с ростом на 33,7 миллиарда долларов, до 281 миллиарда.
