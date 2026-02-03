Учёные ИКИ РАН показали красивый снимок загадочного объекта рядом с Солнцем
Российские астрономы зафиксировали на снимке Солнца загадочный объект, очертания которого напоминают птицу. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Фотографию сделал коронограф LASCO С2 второго февраля в 18:12 по московскому времени. По мнению учёных, наблюдаемая структура, вероятнее всего, является галактической частицей. Похожий объект сотрудники лаборатории уже наблюдали 25 мая 2025 года — прошлая «птица» была в десять раз крупнее Земли. Один только размер ее «крыла» составлял около 150 тысяч километров.
Запечатлеть такие образования с плазменным следом удаётся крайне редко, что делает новые кадры у особенно ценными для исследователей.
Ранее сообщалось, что за последние три десятилетия метеорологическая весна в Москве обычно начинается 21 марта. Однако в этом году аномалия тепла может существенно повлиять на погодные условия. Подробнее читайте в нашем материале.
Читайте также: