Учёные ИКИ РАН показали красивый снимок загадочного объекта рядом с Солнцем

Фото: iStock/murat4art

Российские астрономы зафиксировали на снимке Солнца загадочный объект, очертания которого напоминают птицу. ​Кадры опубликовали в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».



Фотографию сделал коронограф LASCO С2 второго февраля в 18:12 по московскому времени. По мнению учёных, наблюдаемая структура, вероятнее всего, является галактической частицей. Похожий объект сотрудники лаборатории уже наблюдали 25 мая 2025 года — прошлая «птица» была в десять раз крупнее Земли. Один только размер ее «крыла» составлял около 150 тысяч километров.



Запечатлеть такие образования с плазменным следом удаётся крайне редко, что делает новые кадры у особенно ценными для исследователей.

