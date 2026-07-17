«Красные флаги»: Родителям рассказали, как распознать травлю у ребенка и не навредить своим вмешательством

17 июля 2026, 17:47

Психолог Громов: если ребенка в школе травят, нельзя идти к обидчику

Фото: iStock/SB Arts Media

Что делать, если ребенок замкнулся и не хочет идти в школу? Бежать разбираться с хулиганами или ждать, пока «само пройдет»?





Психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» развеял главные мифы о травле, предупредив родителей о роковой ошибке — попытке личной расправы над обидчиком.





«Ребенок, который сталкивается с травлей, никогда не бежит и не рассказывает об этом сразу родителям. Он пытается справиться самостоятельно и тем самым усугубляет ситуацию. Если ребенок не хочет рассказывать — это как раз и есть признак, что там есть что скрывать», — сказал он.

«В первую очередь необходимо обратиться к классному руководителю, дальше — завуч, психолого-педагогическая служба. Не сравнивайте дразнилки и травля. Травля — это системное, продолжительное воздействие, которому ребенок не может дать отпор. А дразниться — это иногда обоюдная история и элемент жизнестойкости», — объяснил Громов.