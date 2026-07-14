Психолог назвала главную ускоряющую старение привычку

14 июля 2026, 17:46

Психолог Гленн: сидячий образ жизни ускоряет процесс старения

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Психолог Меган Гленн и профессор Гарвардского университета Дэвид Синклер предупредили о серьезных последствиях малоподвижного образа жизни для здоровья и долголетия. Об этом пишет Yahoo Health.