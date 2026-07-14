Психолог назвала главную ускоряющую старение привычку
Психолог Меган Гленн и профессор Гарвардского университета Дэвид Синклер предупредили о серьезных последствиях малоподвижного образа жизни для здоровья и долголетия. Об этом пишет Yahoo Health.
По словам Гленн, недостаток физической активности является ключевым фактором, ускоряющим процессы старения — причем страдают не только кожа и тело, но и когнитивные функции мозга. Синклер, в свою очередь, сослался на данные исследований: длительное сидение снижает кровоснабжение мозга и способствует развитию инсулинорезистентности, что в перспективе повышает риск нарушений памяти и мышления.
Вместе с тем эксперты подчеркнули, что для профилактики вовсе не обязательны изнурительные тренировки. Достаточно ежедневных пеших прогулок и коротких перерывов на разминку в течение рабочего дня, чтобы существенно снизить угрозу для здоровья.
Ранее диетолог раскрыла идеальную формулу питания для активного долголетия. Подробности в нашем материале.
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