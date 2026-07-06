«Под угрозой моя семья и дети»: МакSим заявила о срыве выпуска своей книги

06 июля 2026, 12:58

МакSим сообщила, что её книгу не выпустят после просьб отказаться от публикации

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

МакSим встревожила поклонников неожиданным заявлением, сообщив в соцсетях, что выпуск её книги «Другая реальность» отменён. По словам певицы, решение было принято не по её инициативе.





Артистка рассказала, что в автобиографической книге откровенно писала о самых тяжёлых событиях своей жизни, переживаниях, боли и личной борьбе с зависимостью. Однако, как утверждает МакSим, публикацию пришлось остановить после давления на всех участников проекта.





«Это произошло не по моей вине. Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу. Когда речь идет только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети — у меня больше нет выбора», — написала певица.

«Пока я писала эту книгу, она снова и снова доводила меня до слез радости и грусти. Мне приходилось доставать из самой глубины себя то, что я долго прятала. То, что годами жило внутри меня и, возможно, стало одной из причин моих проблем с зависимостью. Потому что я не умела говорить о своей боли. Я никогда не думала, что то, во что ты вложил столько души, можно так легко запретить», — поделилась артистка.