Красной и черной смородины собрали целые ведра? Ягоды не пропадут: 10 заготовок на зиму — от ароматного желе до соуса к мясу
Красная и черная смородина хорошо подходят для домашних заготовок. Из ароматных ягод готовят густое варенье, прозрачное желе, полезные напитки, начинки для выпечки и пикантные соусы к мясу. Урожай можно заморозить или перетереть с сахаром, чтобы сохранить яркий вкус для холодного сезона. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Чем отличаются красная и черная смородина в заготовкахЧерная смородина отличается насыщенным ароматом, плотным вкусом и темным цветом. Ее часто используют для варенья, джема, компота, сиропа и протертой массы с сахаром. Такая ягода хорошо сочетается с лимоном, апельсином, мятой, малиной и яблоками. Красная смородина более кислая и сочная. В ней много мелких косточек, поэтому хозяйки нередко протирают плоды через сито. Из полученного сока удобно варить желе, делать морс, сироп или соус. Яркие гроздья подходят и для компотов: напиток приобретает красивый рубиновый оттенок.
Перед приготовлением ягоды нужно перебрать. Уберите листья, веточки, поврежденные и недозревшие плоды. Затем промойте урожай прохладной водой и обсушите на полотенце. Лишняя вода способна сделать варенье жидким, а замороженные ягоды могут превратиться в один большой ком. Для длительного хранения берите чистые банки без сколов. Их стоит простерилизовать удобным способом, а крышки прокипятить. Горячие заготовки разливают в сухую тару и сразу плотно закрывают.
Варенье из черной смородины на зимуКлассическое варенье из черной смородины готовят из ягод и сахара в равных пропорциях. На один килограмм плодов потребуется один килограмм сахарного песка. Если хочется получить менее сладкий десерт, часть сахара можно сократить, но хранить такую заготовку лучше в холодильнике. Сначала пересыпьте смородину сахаром в широкой кастрюле. Оставьте массу на несколько часов, чтобы появился сок. После этого поставьте посуду на небольшой огонь и аккуратно перемешивайте содержимое деревянной лопаткой. Когда смесь закипит, снимите пену. Варите около 15–20 минут, затем распределите по банкам.
Есть и быстрый вариант. Ягоды можно измельчить блендером, соединить с сахаром и прогреть до кипения. Такой джем удобно добавлять в кашу, творог, йогурт или использовать для прослойки домашних тортов. Чтобы вкус стал интереснее, к черной смородине добавляют немного цедры лимона. Она придает десерту свежую цитрусовую ноту. Еще один удачный вариант — несколько листиков мяты, которые кладут в самом конце варки и затем убирают.
Желе из красной смородины без желатинаКрасная смородина отлично подходит для желе. Ягоды содержат природные вещества, благодаря которым сок густеет после охлаждения. Для рецепта потребуются плоды и сахар. На один литр готового сока обычно берут около одного килограмма сахара. Промытую смородину можно снять с веточек, но многие хозяйки варят ее прямо с кисточками. Выложите ягоды в кастрюлю, добавьте немного воды и прогрейте до мягкости. Затем перетрите массу через сито. Так вы отделите сок от косточек и кожицы.
Перелейте жидкость в чистую кастрюлю, всыпьте сахар и поставьте на средний огонь. Помешивайте, пока кристаллы полностью не растворятся. После закипания варите заготовку несколько минут. Горячее желе кажется жидким, однако после остывания оно станет плотнее. Не стоит долго кипятить сок. Слишком продолжительная варка может сделать вкус менее свежим, а цвет — не таким ярким. Готовое желе хорошо сочетается с тостами, блинами и сырниками. Его используют как прослойку для пирогов или подают к мягким сырам.
Сырое варенье из смородины с сахаромСмородину можно заготовить без варки. Такой способ часто называют сырым вареньем. Для него ягоды перетирают с сахаром и хранят в холоде. Важно соблюдать чистоту, использовать сухую посуду и не брать заготовку мокрой ложкой. Черную смородину измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Затем смешайте с сахаром. На один килограмм ягод потребуется примерно полтора-два килограмма сахара. Оставьте массу на некоторое время, чтобы крупинки растворились. После этого разложите ее по небольшим банкам.
Красную смородину лучше сначала перетереть через сито. Так получится однородная масса без косточек. Ее можно смешать с сахаром и убрать в холодильник. Вкусная заготовка станет основой для морса, соуса или сладкого крема. Сырым вареньем удобно заполнять маленькие емкости. Открытую банку желательно съесть за короткое время. Если в холодильнике мало места, часть перетертой смородины можно разлить по контейнерам и отправить в морозильную камеру.
Компот из красной и черной смородиныКомпот — простой способ сохранить вкус летних ягод. Для напитка подходят отдельные виды смородины или их смесь. Черные плоды дают насыщенный аромат, а красные добавляют приятную кислинку и красивый цвет. На трехлитровую банку возьмите примерно 300–500 граммов ягод. Количество зависит от того, насколько концентрированный напиток вы хотите получить. Смородину выложите в подготовленную тару, залейте кипятком и оставьте на 15–20 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте 250–350 граммов сахара и доведите сироп до кипения.
Горячим сиропом снова наполните банку до самого верха. Сразу закрутите крышку, переверните емкость и укутайте полотенцем или пледом. Когда компот остынет, перенесите его в прохладное темное место. Для более сложного вкуса в банку можно добавить яблочные дольки, немного малины или вишни. С черной смородиной хорошо сочетается апельсиновая цедра. Главное — не класть слишком много добавок, иначе основной ягодный аромат потеряется.
Смородиновый сироп для напитков и десертовИз красной и черной смородины получается густой ароматный сироп. Зимой его добавляют в чай, воду, лимонад, коктейли и домашние десерты. Сироп удобно использовать для пропитки бисквита, поливать им мороженое или творожную запеканку. Для приготовления измельчите ягоды и отожмите сок через марлю или сито. На один литр жидкости возьмите около одного килограмма сахара. Соедините ингредиенты в кастрюле, нагревайте на небольшом огне и постоянно помешивайте. После растворения сахара доведите смесь до кипения и варите несколько минут.
Готовый сироп разлейте по стерильным бутылкам или небольшим банкам. Тару лучше выбирать с плотными крышками. После открытия храните продукт в холодильнике. Если сироп покажется слишком сладким, зимой просто разводите его большим количеством воды. Красносмородиновый вариант особенно хорошо освежает, а черносмородиновый дает глубокий терпкий вкус.
Джем из смородины для пирогов и тостовДжем отличается от обычного варенья более однородной консистенцией. Он не растекается по тесту, поэтому подходит для пирожков, рулетов, печенья и открытых пирогов. Для основы используют черную смородину, красную ягоду или смесь двух сортов. Плоды измельчите блендером. Красную смородину при желании протрите через сито. Переложите массу в кастрюлю, добавьте сахар по вкусу и поставьте на огонь. Чтобы джем стал гуще, его нужно варить до нужной плотности, часто помешивая.
Проверить готовность легко. Капните немного горячей массы на холодное блюдце. Если капля не растекается слишком быстро, десерт можно раскладывать по банкам. Не забывайте, что после охлаждения консистенция станет плотнее. Для выпечки лучше приготовить джем заранее и полностью остудить. Тогда начинка ляжет ровно и не размочит тесто. Открытую емкость держите в холодильнике.
Соус из красной смородины к мясуКрасная смородина подходит не только для сладких блюд. На ее основе готовят кисло-сладкий соус к утке, курице, свинине или запеченной говядине. Яркая приправа помогает подчеркнуть вкус мяса и делает привычный ужин интереснее. Для соуса смородину прогревают в кастрюле с небольшим количеством воды, затем протирают через сито. В полученное пюре добавляют сахар, соль и специи по вкусу. Подойдут черный перец, немного чеснока, гвоздика или корица. Смесь уваривают до густоты и раскладывают в маленькие стерильные банки.
Сахар в таком рецепте нужен не только для сладости. Он смягчает природную кислоту ягод. Начинайте с небольшого количества и пробуйте соус во время приготовления. Приправу можно сделать более острой, если добавить немного перца чили. Черная смородина тоже годится для мясного соуса, но ее аромат заметно ярче. Такой вариант хорошо сочетается с дичью и блюдами с насыщенным вкусом.
Заморозка красной и черной смородиныЗаморозка помогает сохранить ягоды почти без усилий. Зимой их можно добавлять в компоты, каши, смузи, кисели, пироги и соусы. Лучше замораживать смородину небольшими порциями, чтобы не размораживать весь запас сразу. Сначала промойте урожай и полностью обсушите его. Затем разложите плоды в один слой на подносе или разделочной доске. Уберите в морозильную камеру на несколько часов. Когда смородина станет твердой, пересыпьте ее в пакеты или контейнеры.
Предварительная заморозка позволяет ягодам остаться рассыпчатыми. Их будет легко набирать ложкой в нужном количестве. На упаковке стоит написать дату и вид смородины, особенно если вы делаете запасы из нескольких ягод. Красную смородину допустимо замораживать прямо на веточках. Зимой такие кисточки удобно использовать для украшения десертов или добавлять в кувшин с напитком. Черные ягоды чаще снимают с плодоножек заранее.
Смородина в собственном сокуЕще один вариант заготовки — смородина в собственном соку. Для нее берут ягоды и сахар. Такой продукт сохраняет выраженный натуральный вкус и подходит для киселей, начинок, соусов и компотов. Заполните стерильные банки смородиной примерно на две трети. Каждый слой слегка пересыпайте сахаром. Затем поставьте емкости в кастрюлю с горячей водой. На дно обязательно положите полотенце, чтобы стекло не соприкасалось с металлом напрямую.
Во время нагревания ягоды выделят сок и осядут. Можно осторожно добавлять новую порцию плодов, пока банка не заполнится. После этого закройте заготовку крышкой и дайте ей остыть. Такой способ особенно удобен, если семья не любит слишком сладкое варенье. Зимой смородину в собственном соку можно развести водой и быстро приготовить домашний напиток.
Начинка из смородины для пироговСмородиновая начинка пригодится любителям домашней выпечки. Ее делают из свежих ягод, сахара и небольшого количества крахмала. Крахмал впитывает лишний сок и помогает начинке не вытекать из пирогов. На 500 граммов смородины возьмите 100–150 граммов сахара и одну-две столовые ложки крахмала. Соедините ингредиенты в кастрюле и прогрейте на небольшом огне до загустения. Массу нужно постоянно перемешивать, чтобы она не пристала ко дну.
Готовую начинку остудите и разложите по контейнерам. Ее можно заморозить небольшими порциями. Тогда зимой останется лишь разморозить смесь и завернуть ее в тесто. Для более мягкого вкуса соедините смородину с яблоками. Фрукты нарежьте мелкими кубиками и потушите вместе с ягодами. Черная смородина даст аромат, а красная добавит сочность и легкую кислинку.
Как хранить заготовки из смородиныВаренье, джем, желе, сироп и компоты лучше держать в прохладном темном месте. Подойдет кладовая, сухой погреб или закрытый шкаф вдали от батареи и плиты. Прямой солнечный свет может повлиять на цвет и вкус продукта. Заготовки без варки требуют хранения в холодильнике. То же правило касается открытых банок с вареньем, соусом или сиропом. Если крышка вздулась, появился странный запах, плесень или пена, продукт употреблять нельзя.
Не стоит делать слишком большие банки, если семья редко ест сладкие заготовки. Небольшая тара помогает быстрее использовать содержимое после открытия. Для желе, соуса и сырого варенья особенно удобны емкости объемом 200–300 миллилитров. Красная и черная смородина дают много возможностей для зимнего меню. Из ягод можно сварить традиционное варенье, сделать нежное желе, заготовить освежающий компот или приготовить необычный соус к мясу. Несколько пакетов замороженной смородины помогут в любой момент сварить морс или испечь ароматный пирог.