11 сентября 2026, 14:49

Фото: iStock/Aleksandr Bushkov

Красная и черная смородина хорошо подходят для домашних заготовок. Из ароматных ягод готовят густое варенье, прозрачное желе, полезные напитки, начинки для выпечки и пикантные соусы к мясу. Урожай можно заморозить или перетереть с сахаром, чтобы сохранить яркий вкус для холодного сезона. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Чем отличаются красная и черная смородина в заготовках Варенье из черной смородины на зиму Желе из красной смородины без желатина Сырое варенье из смородины с сахаром Компот из красной и черной смородины Смородиновый сироп для напитков и десертов Джем из смородины для пирогов и тостов Соус из красной смородины к мясу Заморозка красной и черной смородины Смородина в собственном соку Начинка из смородины для пирогов Как хранить заготовки из смородины

Чем отличаются красная и черная смородина в заготовках

Фото: iStock/stsmhn

Варенье из черной смородины на зиму

Фото: iStock/kot63

Желе из красной смородины без желатина

Фото: iStock/porosolka

Сырое варенье из смородины с сахаром

Компот из красной и черной смородины

Фото: iStock/Anton Novikov

Смородиновый сироп для напитков и десертов

Джем из смородины для пирогов и тостов

Соус из красной смородины к мясу

Фото: iStock/rezkrr

Заморозка красной и черной смородины

Смородина в собственном соку

Начинка из смородины для пирогов

Фото: iStock/SMarina

Как хранить заготовки из смородины