Жителей столичного региона предупредили о наличии ядовитых грибов в лесах
В лесах Подмосковья можно встретить бледную поганку и галерину окаймленную, которые можно принять за популярные съедобные грибы и отравиться. Об этом рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что сейчас начался сезон опят, которые легко можно спутать с галериной окаймленной, которая содержит аматоксины, поражающие печень и почки. По его словам, ядовитый гриб, в отличие от опёнка, имеет на ножке белый паутинистый налёт и однотонный цвет шляпки.
«Кроме того, галерина окаймленная обычно растет по несколько штук, тогда как опята располагаются обширными группами. Однако опасность в том, что ядовитый двойник иногда может затесаться прямо в съедобную «семью». Поэтому надо быть очень внимательными», — предупредил Тихомиров.
Специалист добавил, что самым ядовитым грибом в лесу является бледная поганка, которую часто путают с шампиньонами или сыроежками. При сборе важно обратить внимание на основание ножки — у ядовитого гриба там есть характерное утолщение. В этой связи он посоветовал не срезать добычу, а выкручивать.