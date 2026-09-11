Жителей столичного региона предупредили о наличии ядовитых грибов в лесах

11 сентября 2026, 12:28

Фото: iStock/Adam Bartosik

В лесах Подмосковья можно встретить бледную поганку и галерину окаймленную, которые можно принять за популярные съедобные грибы и отравиться. Об этом рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что сейчас начался сезон опят, которые легко можно спутать с галериной окаймленной, которая содержит аматоксины, поражающие печень и почки. По его словам, ядовитый гриб, в отличие от опёнка, имеет на ножке белый паутинистый налёт и однотонный цвет шляпки.





«Кроме того, галерина окаймленная обычно растет по несколько штук, тогда как опята располагаются обширными группами. Однако опасность в том, что ядовитый двойник иногда может затесаться прямо в съедобную «семью». Поэтому надо быть очень внимательными», — предупредил Тихомиров.