В России появились услуги по «решению вопроса» с шумными соседями
В России на сервисах объявлений появились услуги для борьбы с шумными соседями. Исполнители предлагают «решить вопрос» с назойливым жильцом от 50 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, в прайс входят разговор, угрозы, а в особых случаях — кулаки.
Заказчики жалуются на тех, у кого кричат дети, лает собака или слишком громко происходит коитус. Специалист приезжает на место и сначала пытается тихо-мирно поговорить с соседом. Если жилец «не понимает», решалы переходят к силовым методам — вплоть до избиения. Цена растёт в зависимости от сложности задачи.
Помимо этого, исполнители предлагают выбить долги и уладить другие конфликты. Один из реализаторов заявил, что у него есть знакомые в правоохранительных органах, и те смогут «решить вопрос», если что-то пойдёт не по плану.
По словам решал, желающих хватает: им якобы звонят десятки человек в день. Полиция напоминает: угрозы и избиения могут закончиться уголовкой уже для самого «решалы». Бытовые проблемы лучше решать строго по закону.
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