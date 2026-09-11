В России появились услуги по «решению вопроса» с шумными соседями

11 сентября 2026, 11:53

Фото: Istock/thebigland88

В России на сервисах объявлений появились услуги для борьбы с шумными соседями. Исполнители предлагают «решить вопрос» с назойливым жильцом от 50 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, в прайс входят разговор, угрозы, а в особых случаях — кулаки.