«Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню перенесения мощей Александра Невского
В ночи на пятницу и субботу звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — небесного покровителя Петербурга.
Напомним, 12 сентября Русская Православная Церковь чтит память о перенесении мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. В 1724 году, под личным руководством Петра Первого, ковчег с мощами был торжественно перенесен в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, основанную императором.
По данным «Петербургского дневника», шоу традиционно начнётся с «Гимна Великому городу». Далее зрители услышат фрагменты архивных записей кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» — «Вставайте, люди русские», а также «Въезд Александра во Псков».
Шоу «Поющие мосты» проводят в Петербурге с 2016 года. За эти годы уникальное красочное мероприятие посетили более 20 миллионов туристов не только из России, но и со всего мира.
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