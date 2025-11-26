«Кредит доверия»: Меркачёва предложила дополнить инициативу об амнистии ко Дню матерей

26 ноября 2025, 19:39

Член СПЧ Меркачёва: амнистия дает людям надежду

Фото: iStock/sakhorn38

Вслед за инициативой об автоматической отсрочке наказания для родителей с детьми в обществе обсуждается ещё одна мера — амнистия для женщин в честь Дня матери. Идея, выдвинутая депутатами, нашла поддержку у правозащитников, которые считают, что одиноких матерей, не совершивших тяжких преступлений, стоит вернуть к детям.





Член Совета при Президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва в беседе с «Радио 1» поддержала саму идею, но отметила, что амнистия не должна ограничиваться узкими категориями.





«Предложение касается женщин, у которых кто-то из близких погиб, защищая родину. Но есть такие женщины, у которых никто не погиб, но они одинокие. Есть только ребенок, с которым их разлучили, больше никого. Таких историй немало в действительности. Это очень печально. Поэтому я бы каждой матери-одиночке такую возможность предоставила», — заявила она.

«Я думаю, что все реально, все возможно. Но здесь надо понимать, как Госдума к этому отнесется. Кто-то считает, что амнистии нужны, что это поддерживает людей, дает им вдохновение, надежду. А другие придерживаются иного мнения», — сказала Меркачёва.