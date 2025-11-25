Депутаты предложили амнистию для женщин к Дню матери

25 ноября 2025, 12:08

Фото: iStock/sakhorn38

В партии ЛДПР внесли законопроект о предоставлении амнистии женщинам, впервые осуждённым за преступления небольшой и средней тяжести, имеющим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также беременным и одиноким матерям, чьи мужья, сыновья или дочери погибли при защите Отечества.