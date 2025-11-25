Депутаты предложили амнистию для женщин к Дню матери
В партии ЛДПР внесли законопроект о предоставлении амнистии женщинам, впервые осуждённым за преступления небольшой и средней тяжести, имеющим несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, а также беременным и одиноким матерям, чьи мужья, сыновья или дочери погибли при защите Отечества.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачёва поддержала инициативу и отметила, что в ней учтены практически все категории, за которые выступают правозащитники. Она также предложила расширить амнистию на всех матерей-одиночек и усилить защиту детей через статью 82 УК, обеспечивая отсрочку наказания до достижения ребёнком 14 лет.
Кроме того, Меркачёва подчеркнула необходимость изменить порядок краткосрочных свиданий матерей с детьми в колониях, чтобы они не проходили через стекло, поскольку нынешняя практика причиняет психологический вред и лишает возможности физического контакта с ребёнком.
