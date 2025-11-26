Мать разрешала брату годами насиловать свою маленькую дочь и избежала тюрьмы

26 ноября 2025, 18:49

В Австрии вынесли приговор матери и её брату за многолетнее насилие над дочерью

Фото: Istock/somkku

В Австрии женщина допустила, чтобы неродной брат годами насиловал её несовершеннолетнюю дочь. Об этом пишет газета Krone Zeitung.