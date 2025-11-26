Достижения.рф

Мать разрешала брату годами насиловать свою маленькую дочь и избежала тюрьмы

В Австрии вынесли приговор матери и её брату за многолетнее насилие над дочерью
Фото: Istock/somkku

В Австрии женщина допустила, чтобы неродной брат годами насиловал её несовершеннолетнюю дочь. Об этом пишет газета Krone Zeitung.



По информации издания, преступления продолжались с 2000 по 2008 год. Женщина регулярно привозила двух своих дочерей в гости к бабушке, где проживал 23-летний родственник. Там мужчина неоднократно насиловал одну из девочек и подвергал её истязаниям.

Мать знала о происходящем, но продолжала привозить детей к дяде. Уже во взрослом возрасте у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Позднее девушка сама совершила преступление и оказалась в тюрьме, где и раскрыла причины своего поведения.

После первоначальных отрицаний оба признали вину. Мужчину приговорили к четырём годам тюрьмы с учётом умственной отсталости, мать — к условному году.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0