Мать разрешала брату годами насиловать свою маленькую дочь и избежала тюрьмы
В Австрии женщина допустила, чтобы неродной брат годами насиловал её несовершеннолетнюю дочь. Об этом пишет газета Krone Zeitung.
По информации издания, преступления продолжались с 2000 по 2008 год. Женщина регулярно привозила двух своих дочерей в гости к бабушке, где проживал 23-летний родственник. Там мужчина неоднократно насиловал одну из девочек и подвергал её истязаниям.
Мать знала о происходящем, но продолжала привозить детей к дяде. Уже во взрослом возрасте у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Позднее девушка сама совершила преступление и оказалась в тюрьме, где и раскрыла причины своего поведения.
После первоначальных отрицаний оба признали вину. Мужчину приговорили к четырём годам тюрьмы с учётом умственной отсталости, мать — к условному году.
