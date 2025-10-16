В России предложили отменить срок давности для серийных убийц

16 октября 2025, 16:52

Фото: iStock/ANGHI

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой отменить срок давности для серийных убийц. Законопроект предполагает, что таких преступников можно будет привлекать к ответственности и приговаривать к пожизненному заключению вне зависимости от давности совершенного преступления.





В беседе с Общественной Службой Новостей член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева прокомментировала инициативу.





«С учетом снижения стандартов доказывания, очень многие люди оказались под угрозой их незаконного привлечения по этим старым преступлениям. Обезопасить от этого могут сроки давности, поэтому законодатель их поставил», — отметила правозащитница.

«Во всем бывают исключения, особенно, если преступление было совершено против детей, особенно против половой неприкосновенности, здесь не может быть сроков давности», — добавила она.