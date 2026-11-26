26 ноября 2026, 13:45

Косметолог Пантус: в холодное время года коже одного крема недостаточно

Фото: istockphoto/Galina Zhigalova

Поздняя осень и зима — это периоды повышенной нагрузки на кожу. Причём негативное воздействие оказывает не только низкая температура, но и целый комплекс других факторов: холодный ветер, снег, резкие перепады температур при переходе с улицы в помещение, сухой воздух работающих отопительных приборов. В таких условиях нарушается защитный гидролипидный барьер кожи, увеличивается трансэпидермальная потеря влаги. Кожа становится более чувствительной к внешним раздражителям, появляются сухость, шелушение, ощущение стянутости и покраснения. Могут обостряться атопический дерматит и розацеа.





Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» отметила, что основная задача зимнего ухода — это не просто увлажнять кожу, а восстановить её защитный барьер и препятствовать избыточной потере влаги.





«Зимой действительно стоит пересмотреть консистенцию уходовых средств. Если летом достаточно использовать лёгкие лосьоны, гели, эмульсии, то зимой предпочтение стоит отдавать средствам с более насыщенной липидной составляющей, особенно если кожа склонна к сухости. Представьте, что мы создаём для кожи дополнительный защитный слой, своего рода одежду, которая помогает ей противостоять агрессивным факторам окружающей среды», — объяснила она.

«При этом даже жирная кожа зимой может быть обезвоженной. Однако переходить на максимально жирные средства в таком случае не обязательно. Важно подбирать текстуру с учётом индивидуальных особенностей кожи. Перед длительным пребыванием на улице в снег, ветер и метель, лучше наносить крем — за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел равномерно распределиться по коже», — посоветовала косметолог.

«И не стоит забывать о солнцезащитных средствах: ультрафиолетовое излучение присутствует и зимой, а снег является дополнительным экраном, который отражает лучи. Главное правило — работать на опережение. Не нужно ждать, пока кожа начнёт шелушиться, краснеть и покрываться трещинами. Гораздо проще поддерживать её защитный барьер ежедневно, чем впоследствии восстанавливать уже повреждённую кожу», — резюмировала собеседница.