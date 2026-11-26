«Крем не спасет от обморожения»: Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в холодное время года
Поздняя осень и зима — это периоды повышенной нагрузки на кожу. Причём негативное воздействие оказывает не только низкая температура, но и целый комплекс других факторов: холодный ветер, снег, резкие перепады температур при переходе с улицы в помещение, сухой воздух работающих отопительных приборов. В таких условиях нарушается защитный гидролипидный барьер кожи, увеличивается трансэпидермальная потеря влаги. Кожа становится более чувствительной к внешним раздражителям, появляются сухость, шелушение, ощущение стянутости и покраснения. Могут обостряться атопический дерматит и розацеа.
Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» отметила, что основная задача зимнего ухода — это не просто увлажнять кожу, а восстановить её защитный барьер и препятствовать избыточной потере влаги.
«Зимой действительно стоит пересмотреть консистенцию уходовых средств. Если летом достаточно использовать лёгкие лосьоны, гели, эмульсии, то зимой предпочтение стоит отдавать средствам с более насыщенной липидной составляющей, особенно если кожа склонна к сухости. Представьте, что мы создаём для кожи дополнительный защитный слой, своего рода одежду, которая помогает ей противостоять агрессивным факторам окружающей среды», — объяснила она.
По словам эксперта, в составе зимних средств стоит искать церамиды, холестерин и жирные кислоты — они помогают восстанавливать защитный барьер. Сквалан и масла ши смягчают кожу и уменьшают потерю влаги, запечатывая жидкость внутри тканей. Пантенол помогает успокоить раздражённую кожу. Гиалуроновая кислота и глицерин способствуют удержанию влаги. Вазелин создаёт защитные слои, препятствующие испарению влаги.
«При этом даже жирная кожа зимой может быть обезвоженной. Однако переходить на максимально жирные средства в таком случае не обязательно. Важно подбирать текстуру с учётом индивидуальных особенностей кожи. Перед длительным пребыванием на улице в снег, ветер и метель, лучше наносить крем — за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел равномерно распределиться по коже», — посоветовала косметолог.
Пантус подчеркнула, что в сильный мороз необходимо дополнительно защищать лицо одеждой, потому что крем не способен предотвратить обморожение. Зимой также желательно выбирать более мягкие средства для очищения, которые не оставляют ощущения стянутости. Если появляются сухость и раздражение, стоит уменьшить частоту использования активов — таких как ретинол, кислоты, агрессивные пилинги и скрабы.
«И не стоит забывать о солнцезащитных средствах: ультрафиолетовое излучение присутствует и зимой, а снег является дополнительным экраном, который отражает лучи. Главное правило — работать на опережение. Не нужно ждать, пока кожа начнёт шелушиться, краснеть и покрываться трещинами. Гораздо проще поддерживать её защитный барьер ежедневно, чем впоследствии восстанавливать уже повреждённую кожу», — резюмировала собеседница.